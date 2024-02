Burgemeester Beverwijk sluit woning na beschietingen

Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk heeft een woning aan de Isa van Eeghenlaan gesloten, meldt de Noord-Hollandse gemeente. De woning werd zaterdagochtend voor de tweede keer in een paar dagen beschoten. Volgens Smit is de sluiting noodzakelijk voor de veiligheid van de buurt.

De politie kreeg zaterdagochtend rond 05.00 uur een melding van schoten in de straat. In het raam van de woning zat een gat, vermoedelijk veroorzaakt door een kogel. Ook vond de politie hulzen op straat. Donderdag werd de woning ook al onder vuur genomen. Niemand raakte gewond door de beschietingen.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.