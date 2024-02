Carnaval Itteren start zonder mis na onrust over hostieweigering

In het Limburgse kerkdorp Itteren is om 12.11 uur het carnavalsfeest officieel van start gegaan met het hijsen van de zogeheten Vreigeleir, een pop die symbool staat voor de carnavalsvereniging. Het Maastrichtse dorp kwam afgelopen week in het nieuws toen duidelijk werd dat de pastoor van Itteren zondagochtend het prinsessenpaar de communie zou weigeren tijdens de carnavalsmis. Uiteindelijk is die mis helemaal niet doorgegaan.

De twee prinsessen van carnavalsvereniging De Vreigeleire van Itteren zijn dit jaar Carly en Helen. De lokale pastoor Paul Horsch liet van tevoren weten dat hij “in gewetensnood” zou komen als hij het lesbische paar de hostie zou uitreiken tijdens de traditionele carnavalsmis op Vastelaovend. Die opvatting kwam hem op veel kritiek te staan. Zo kondigde de carnavalsvereniging aan dat zij door het standpunt van de pastoor niet bij de mis zou zijn. De vereniging heeft zondagmiddag na de start van carnaval wel gekleurde snoepjes uitgedeeld die lijken op hosties, als “ludieke actie”, vertelt woordvoerder Manfred Winkens.

Dat de mis uiteindelijk helemaal is afgelast, vindt de vereniging volgens hem “prima”. “Wij hebben in ieder geval ons punt gemaakt door niet te gaan en onze hele vereniging heeft zich daarachter geschaard.” De carnavalsvereniging van Itteren, waar zo’n negenhonderd mensen wonen, telt veertien leden in de zogeheten Raad van Elf en twaalf leden bij de jeugdafdeling.

Volgens Winkens was de saamhorigheid en betrokkenheid de afgelopen dagen groot. Dat de hostieweigering van pastoor Horsch ook ver buiten Itteren aandacht zou krijgen, hadden zowel Winkens als het prinsessenpaar zelf niet gedacht. “Nu is het punt gemaakt, de aandacht is gekregen”, zegt hij.

Over het hoe en waarom van het afgelasten van de carnavalsmis heeft de parochiekerk van Itteren geen verklaring gegeven, behalve dan dat de mis “geheel” zou komen te vervallen. Eerder liet het bestuur van de parochie al weten de ontstane situatie te betreuren. Er waren ook oplossingen mogelijk geweest “die recht hadden gedaan aan het prinsessenpaar, maar ook aan het dilemma van de pastoor en hadden gepast bij een parochie waar door zovelen gewerkt wordt aan gemeenschap en verbinding. We trekken het ons aan dat hiervoor niet is gekozen, waardoor Carly en Helen zich buitengesloten voelen”, stond in een verklaring.