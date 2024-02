Gemeente Den Bosch: kom geen carnaval meer vieren in binnenstad

Wie nog van plan is carnaval te vieren in Oeteldonk (Den Bosch) moet niet naar de binnenstad komen. Oeteldonk is vol, meldt de gemeente Den Bosch op X. “Het is ontzettend druk in de stad.”

De gemeente stelt op X dat het een mooi feest is zondag. Wie er is, doet er goed aan via de brede hoofdwegen te lopen en de aanwijzingen op led-schermen te volgen. “Nog van plan om carnaval te vieren in Oeteldonk? Kom niet naar de binnenstad, maar vier het ergens anders”, aldus de gemeente verder.

De NS heeft de oproep van Den Bosch op verzoek van de gemeente op meerdere manieren gedeeld. Zo is het bericht dat de binnenstad vol is op verschillende grote stations omgeroepen, laat een woordvoerster weten. Volgens haar wordt het inmiddels ook steeds rustiger in de treinen naar Den Bosch en op het station van de Brabantse hoofdstad.