Hou je van reizen? Dan is een vertaalmachine een goed idee

Fysieke reisbureaus lopen ontzettend goed en ervaren een ongekende drukte. Niet alleen vakantiereizigers trekken er weer vaker op uit, ook zakenreisjes zijn weer aan de orde van de dag. Enkele reisbureaus spraken zelfs over het feit dat vorig jaar het beste jaar ooit was gezien het aantal boekingen. Toen na de pandemie reizen weer mogelijk werd, begonnen mensen, naast het online boeken en uitpluizen van reizen, steeds meer gebruik te maken van dergelijke reisbureaus.

Een vertaalmachine mee

Maar voor veel reizigers die naar verre oorden willen, kan een vreemde taal een struikelblok zijn. Vroeger droeg men een onhandig woordenboekje mee, tegenwoordig maakt men volop gebruik van Google Translate. Dat kan echter makkelijker: een vertaalmachine, een apparaat waardoor je met iedereen op je reis met een handomdraai kan communiceren in bijna 200 landen. De taal zal nooit meer in de weg staan voor nieuwe vriendschappen of goede zakelijke contacten. Voor iedere reiziger een must have. Met een dergelijk apparaat kan men teksten, foto’s en zelfs gesproken taal makkelijk vertalen, zodat voor ongeveer 90% van de wereldbewoners een taalbarrière niet langer meer is dan een woord.

Mocht men de taal willen leren, dan biedt een vertaalmachines soms ook taalcursussen aan waarmee men een specifieke taal ook zelf beter kan leren spreken. Een cadeau voor iedereen die in aanraking komt met andere talen. Een vader die voor zaken veel in het buitenland zit, een broer, zus, neef of vriend die graag met de backpack op avontuur vertrekt, maar ook voor de moeder die met het jonge gezin een rustig, onbezorgd weekje buitenland wil beleven.

Geef ook een cadeau

Een vertaalmachine is hét cadeau voor iedereen die tegen taalbarrières aan loopt. Het goede moment voor het geven van een dergelijk cadeau is nooit ver weg, februari biedt bijvoorbeeld al Valentijnsdag voor partner, vriend of familielid. Cadeaus representeren de band die eenieder met een ander heeft. Het geven van een cadeau laat zien dat iemand de ander waardeert, wil helpen of liefheeft. Wanneer men een passend cadeau geeft, laat dat ook nog eens zien hoe goed iemand de ander kent. Wanneer men weet dat reizen bijvoorbeeld iemands grote passie is, maar dat de taal vaak in de weg staat, denk dan ook eens aan een vertaalmachine! Het is een ontzettend goed cadeau waar iemand enorm dankbaar voor zal zijn. Los van bovenstaande redenen kan het geven van een cadeau ook goed voelen voor de gever. Door dingen te doen voor anderen wordt namelijk serotonine en oxytocine aangemaakt in je lichaam, ook wel bekend als het geluks- en knuffelhormonen. De liefde die daardoor vrijkomt, is met een vertaalmachine daarbij ook nog eens in iedere taal te uiten!