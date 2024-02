Kermisbond verbaasd over oproep draaimolenpaarden te weren

De Nederlandse Kermisbond (NKB) zegt met verbazing te hebben kennisgenomen van het voorstel van dierenrechtenorganisatie PETA om beelden van paarden en andere dieren uit draaimolens te weren. Volgens de brancheorganisatie is het draaimolenpaard “het symbool van de kermis” en heeft het niets te maken met dierenleed of dierenmishandeling. “De NKB bestrijdt dat kinderen aanstoot nemen aan kermispaarden of zouden aanleren dat dieren ter vermaak zijn”, laat de bond zondag in een verklaring weten.

PETA kwam donderdag in de Verenigde Staten met het voorstel om Amerikaanse draaimolens voortaan te voorzien van bijvoorbeeld autootjes en ruimteschepen in plaats van paarden en andere dieren. “Carrousels met een dierenthema vieren onbedoeld de uitbuiting van bewuste wezens”, stelde de internationale dierenrechtenorganisatie.

De Nederlandse tak van PETA liet weten de oproep te onderschrijven. “Door dieren op deze manier voor te stellen, wordt onze kijk op hen beïnvloed en wordt de schadelijke boodschap verspreid dat dieren er voor ons zijn om uitgebuit te worden”, aldus PETA Nederland op X. In reacties op kritiek op het voorstel benadrukte de Nederlandse organisatie dierenleed op alle vlakken te bestrijden en daar “dag in, dag uit” aandacht voor te vragen. “Het is geen onzinnige oproep”, stelde de organisatie verder over het Amerikaanse plan. “Kinderen leren door wat ze om zich heen zien.”

Volgens de NKB zijn de beelden op kermisattracties niet te vergelijken met de werkelijkheid. “Ze geven niemand de suggestie dat dit tot misbruik kan leiden.”