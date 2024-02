Lenteplanten bloeien al maand eerder door hoge temperaturen

De bloei van lenteplanten begint momenteel gemiddeld een maand eerder dan vijftig jaar geleden. Dat schrijven natuurwetenschappers Arnold van Vliet en Wichertje Bron van Natuurkalender en de Wageningen Universiteit en Letty de Weger van het LUMC in het onderzoeksblad Nature Today. Planten zoals gewoon speenkruid, gele kornoelje, gewoon sneeuwklokje en de krokus staan momenteel al volop in bloei.

“De verandering in de bloeidatum wordt mooi geïllustreerd door de gele kornoelje. Vijftig jaar geleden openden de eerste kleine gele bloemetjes zich pas rond 13 maart. Deze eeuw ligt de eerste bloeiwaarneming op 18 februari”, schrijven de onderzoekers.

De bloeidatum hangt ook samen met de temperatuur in december en januari. Hoe warmer in de eerste twee wintermaanden, hoe vroeger de bloeidatum. De warmste december en januari werden gemeten in 2016. Toen was de gemiddelde temperatuur 7,6 graden. Afgelopen december en januari was het gemiddeld 5,4 graden. De gemiddelde temperatuur in deze twee wintermaanden tussen 2001 en 2023 was 4,2 graden.

Van Vliet meldde afgelopen eind december dat de door de warmte winter de hazelaar al in bloei stond. De afgelopen dagen zijn ook de elzen op grote schaal in bloei gekomen. Daardoor komen er pollen in de lucht en bij droog weer kan dat leiden tot hooikoorts.