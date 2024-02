Oud-informateur Remkes: gedrag formerende partijen ‘respectloos’

Johan Remkes, zelf informateur in de vorige kabinetsformatie, vindt het gedrag van de partijen die de afgelopen maanden onderhandelden over een rechtse coalitie “respectloos, over en weer”. Dat de partijleiders onderling onvriendelijkheden uitwisselden via social media, was “sfeerbedervend”, zei Remkes zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Remkes wil niet op de stoel van de huidige informateur Ronald Plasterk gaan zitten, ook omdat hij niet weet hoe het er aan de onderhandelingstafel aan toe ging. Maar het voortdurende “twitteren en appen” op momenten dat er niet werd gepraat, had hij zelf niet getolereerd. “Ik zou zeggen: kleppen dicht.”

Dat NSC-leider Pieter Omtzigt vorige week plots wegliep van de onderhandelingstafel, vindt Remkes ook niet netjes. “Als je fatsoenlijk bestuur hoog in het vaandel hebt, dan doe je dat procesmatig niet op deze manier.”

Wel merkt Remkes op dat al vanaf het eerste verkennersverslag van Plasterk duidelijk was dat Omtzigt moeite had met deelname aan een rechts meerderheidskabinet. “Wil je er uitkomen, dan moet je op een gegeven moment ook elkaar comfort bieden.” Hij heeft niet het idee dat de andere partijen daar voldoende oog voor hebben gehad.