Stroomstoring treft ruim 27.000 huishoudens in vooral Oss

Ruim 27.000 huishoudens in vooral het Noord-Brabantse Oss zijn zondag getroffen door een stroomstoring. De oorzaak van de storing is nog onbekend. En aangezien de oorzaak nog onduidelijk is, is het volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis lastig te voorspellen wanneer de storing zal zijn verholpen.

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de carnavalsfestiviteiten in een grote tent in het centrum van de stad gewoon doorgaan. “Er is een aggregaat aanwezig waardoor er stroom is. Een aantal cafés beschikt over noodstroom en ook daar kan het feest gewoon doorgaan.” Hoeveel horecagelegenheden wel zijn getroffen, weet ze niet. Maar het Brabants Dagblad meldt op basis van buurbewoners dat een aantal kroegen is leeggestroomd.

Politie en gemeentelijke handhaving zijn op straat om mensen te begeleiden, aldus de gemeentevoorlichtster. Volgens haar is het rustig op straat.

Volgens de website van Enexis werd de storing om 17.45 uur gemeld. De woordvoerder van Enexis vertelt dat medewerkers van de netbeheerder ter plaatse zijn en bezig zijn de storing op te sporen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. “Ongetwijfeld zijn er carnavalsvierders helaas getroffen door de storing”, zegt de woordvoerder.