Boeren rijden met trekkers door Velsertunnel bij A22

Enkele tientallen boeren rijden maandagochtend met landbouwvoertuigen, zoals trekkers, onder politiebegeleiding door de Velsertunnel bij de A22. De boeren zijn in een eerder aangekondigd protest onderweg naar het provinciehuis in Haarlem. Daar willen zij een petitie aanbieden tegen nieuwe Europese regels over het uitrijden van mest.

De politie reed voor de stoet trekkers uit om de boeren te begeleiden. De boeren verzamelden zich maandagochtend in Beverwijk. Vooralsnog rijden er ook enkele personenauto’s en vrachtwagens tussen de trekkers in, aldus een ANP-verslaggever.

De boeren willen een “publieksvriendelijke actie” en gaan niet de snelweg blokkeren, of “dingen in de brand steken”, meldden zij eerder.