Gijzelnemer Apple Store filmde daad met bodycam, te zien in docu

De man die twee jaar geleden iemand gijzelde in de Apple Store in Amsterdam, filmde dat met een bodycam. De beelden die hij maakte zijn te zien in de documentaire De Gijzeling in de Apple Store. De film wordt 22 februari om 20.00 uur uitgezonden op AT5 en is vanaf dan ook te zien op Videoland.

Abdel A., een 27-jarige gewapende man, hield in de winkel aan het Leidseplein urenlang een klant vast. Zo’n zeventig mensen die zich in het pand hadden verstopt werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. Toen de gijzelaar het pand uit wist te vluchten, zette Abdel A. de achtervolging in. Hij werd uiteindelijk door de Dienst Speciale Interventies aangereden en overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De documentaire is gemaakt door Roos Gerritsen. Verscheidene betrokkenen komen aan het woord. Er is ook “nog ander bijzonder materiaal in de documentaire verwerkt”, aldus AT5. Later wordt bekend wat dat is.

Begin deze maand werd ook bekend dat Netflix een film over de gijzeling maakt. De hoofdrollen worden gespeeld door Soufiane Moussouli, Marcel Hensema, Loes Haverkort, Louis Talpe en Emmanuel Ohene Boafo. Het is nog niet bekend wanneer de film op de streamingdienst verschijnt.