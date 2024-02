Herseninstituut waarschuwt voor de pil bij depressie

Anticonceptiepillen met synthetische progesteron ofwel progestageen kunnen depressieve vrouwen met suïcidale gedachten mogelijk eerder tot zelfdoding doen neigen. Middelen met deze stof worden niet alleen voorgeschreven tegen zwangerschap, maar ook tegen overgangsklachten. Onderzoekers aan het Nederlands Herseninstituut hopen dat huisartsen “bewuster” omgaan met het voorschrijven ervan aan genoemde patiënten.

Middelen met natuurlijk progesteron brengen een “verwaarloosbaar” risico op suïcidaal gedrag met zich mee, maar synthetische vormen werken krachtiger.

Hersenwetenschapper Lin Zhang deed speciaal onderzoek naar de verantwoordelijke mechanismen in het lichaam, onder leiding van haar befaamde collega Dick Swaab. Progesteron speelt een rol in het voortplantingssysteem van vrouwen, maar kan ook werken als een stresshormoon. “Alle stressgerelateerde stoffen kunnen bij vrouwen die hier kwetsbaar voor zijn, bijdragen aan depressie en zelfdoding”, legt Swaab uit in een bericht van het Herseninstituut.

De wetenschappers zeggen dat progesteron het opioïdesysteem activeert, wat uiteindelijk leidt tot een verhoogd suïciderisico. Het was ze al bekend dat het nemen van opiaten het risico op zelfdoding verhoogt.

Zhang bestudeerde hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank. De onderzoekers hopen dat de nieuwe kennis “artsen aanzet om te bevragen of er sprake is van depressieve klachten en suïcidale gedachten. Het is een gevoelig onderwerp, maar het is belangrijk dat degenen die een verhoogd risico lopen een ander alternatief aangeboden krijgen.”