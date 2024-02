Holocaustlezing CIDI en hogeschool verloopt rustig na kritiek

De eerste van een reeks lezingen over de Holocaust en antisemitisme van de Hogeschool Utrecht en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is zonder incidenten verlopen, laat een woordvoerder van de hogeschool na afloop weten. De reeks werd eerder uitgesteld omdat er zorgen waren over de veiligheid van sprekers. De eerste lezing zou op 7 februari zijn, maar was uiteindelijk maandagavond.

Op de lezing kwamen tientallen mensen af. Vooraf stonden een beveiliger voor het gebouw aan de Heidelberglaan en een politieauto op de stoep. Tijdens de lezing werd het gebouw afgesloten.

De HU zei maandag dat er extra maatregelen op het gebied van veiligheid waren getroffen voorafgaand aan de eerste lezing. Om wat voor maatregelen het ging, zei de hogeschool niet. Volgens het hogeschoolblad Trajectum sloot het gebouw waar de lezing plaatsvond om 17.30 uur en werden colleges verplaatst naar andere gebouwen.

Eind januari lieten de hogeschool en het CIDI weten dat de beveiliging meer aandacht vroeg. De veiligheid van sprekers zou niet te garanderen zijn en die conclusie werd getrokken op basis van “binnengekomen berichten”. De Telegraaf citeerde iets daarvoor echter een woordvoerder van de hogeschool die zei dat er meer tijd nodig was om de Hamasaanval van 7 oktober “in een breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen”. Dat leidde tot kritiek.

De lezing van 7 februari werd uiteindelijk verplaatst naar achteraan de reeks. De serie begon maandagavond met de geplande inhoud en spreker van die avond. De lezingen worden in februari en maart tussen 19.00 en 20.30 uur gehouden op het Utrecht Science Park.