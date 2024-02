Hoog Catharijne komt met zwarte lijst tegen overlastgevers

Ondernemers in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne voeren vanaf maandag een collectief winkelverbod in voor winkeldieven en overlastgevers die zich veelvuldig misdragen. De personen komen voortaan op een zwarte lijst te staan. De verschillende ondernemingen in het winkelcentrum kunnen vervolgens foto’s en gegevens van deze personen delen met elkaar. Daarvoor hebben zij een vergunning gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Door de nieuwe maatregel kunnen mensen die veelvuldig worden gepakt voor diefstal in een bepaalde winkel, ook niet langer andere winkels in Hoog Catharijne binnenlopen. Doen zij dat toch, dan is er sprake van huisvredebreuk wat strafbaar is, stelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Besluit een overlastgever met een vermelding op de zwarte lijst toch een winkel te betreden, dan riskeert hij volgens het CCV een geldboete of een gevangenisstraf.

Het CCV ondersteunt ondernemers bij het maken van een protocol waarmee wordt voldaan aan de privacyregels voor het verkrijgen van een vergunning. De uitvoering daarvan ligt bij het Platform Veilig Ondernemen (PVO). Dat platform bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf sinds begin dit jaar al aanvragen te hebben gekregen van twintig winkelgebieden.