Een man is in de nacht van zondag op maandag ernstig gewond geraakt aan zijn nek door een steekpartij in een woning aan de Vierde Rompert in Den Bosch, meldt de politie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld.

Drie andere mannen, onder wie een bewoner van de woning, zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Ze zitten vast op het politiebureau. Er is nog veel onduidelijk over de toedracht. De politie stelt daar nog onderzoek naar te doen.