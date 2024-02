Minister moet enkel glas als gebrek aanmerken, vindt woonadviseur

Het kabinet moet nu in actie komen tegen verhuurders die mensen laten wonen in huizen voorzien van ramen met enkel glas. Die oproep doet stichting !WOON, een adviesbureau dat mensen in en rond Amsterdam informeert over zaken als huurprijzen en woningonderhoud. Het bureau reageert daarmee op een uitspraak van de kantonrechter in de hoofdstad. Die heeft geoordeeld dat een verhuurder de ramen van een woning moet vervangen met beter isolerend glas.

De zaak werd aangespannen door een huurster in het centrum van Amsterdam. De woning waar het om ging, bevindt zich in een rijksmonument uit 1665. Volgens haar werd haar woongenot “geschaad”, omdat de woning onvoldoende was geïsoleerd. De verhuurder liet echter na daar iets aan te doen, ook al was de woning wel al deels voorzien van dubbel glas. Zo was de verhuurder in het bezit van een vergunning om deze aanpassingen te doen.

De rechter oordeelde uiteindelijk dat “de aanwezigheid van enkel glas thans bij een woning als de onderhavige als gebrek moet worden aangemerkt.”

Tjerk Dalhuisen van !WOON noemt de uitspraak “een zetje in de rug” voor huurders. Volgens hem zeiden verhuurders tot nu toe vaak geen zin te hebben in het vervangen van slecht isolerende ramen. Maar de uitspraak betekent nog niet dat huurders zekerheid hebben. “Een rechter kijkt alleen wel van geval tot geval. Maar niemand zit te wachten op een stapel lange juridische discussies”, legt Dalhuisen uit.

Daarom is nu woonminister Hugo de Jonge aan zet om snel duidelijkheid te geven. “Aanpassing van de wet is niet nodig, alleen een aanwijzing van de minister om enkel glas op te nemen in het lijstje gebreken”, stelt Dalhuisen. “Dan heb je ook geen juridische discussies meer.”