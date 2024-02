Nog tien mensen willen met hulp ministerie Gaza verlaten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog met tien mensen contact die Gaza willen verlaten. Dertien anderen konden maandag met behulp van de Nederlandse overheid de grens bij Rafah oversteken en Egypte binnengaan. Dat meldt het ministerie in een update over hoe het mensen in het oorlogsgebied helpt sinds de uitbraak van de gevechten op 7 oktober.

De dertien mensen die Gaza maandag hebben verlaten, kregen allen een positief besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) rondom gezinshereniging. Ze zijn over de grens bij de zuidelijke Palestijnse plaats Rafah opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Egypte. Vanaf daar worden ze naar hoofdstad Caïro gebracht, waarna ze in de komende week doorreizen naar Nederland.

De tien mensen die nog in Gaza zitten en daar weg willen, hebben het ministerie ingeschakeld omdat ze een Nederlands paspoort hebben, gezinsleden daar willen weghalen, een Nederlandse verblijfsstatus hebben of ook een positief besluit hebben gekregen van de IND in het kader van gezinshereniging.

Tot nu toe heeft het ministerie ruim tachtig mensen uit Gaza gekregen, meldt Buitenlandse Zaken in de update.