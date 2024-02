NSC: afstand tot PVV over rechtsstaat en grondrechten te groot

NSC vindt de afstand tot de PVV te groot waar het aankomt op de rechtsstaat en grondrechten, schrijft informateur Ronald Plasterk in zijn verslag. Daarom ziet de fractie van Pieter Omtzigt het niet zitten om in een kabinet te stappen met de partij van Geert Wilders. De onderhandelende partijen NSC, PVV, VVD en BBB hebben wel afspraken gemaakt over een gezamenlijke basislijn waar het aankomt op de rechtsstaat. Maar door uitspraken in het verleden en standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV, wil NSC toch niet met de radicaal-rechtse partij samenwerken.