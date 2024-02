NSC: begin januari gezegd niet in kabinet te willen stappen

Al op 10 januari heeft NSC-leider Pieter Omtzigt aan de formatietafel aangegeven niet in een regulier kabinet te willen stappen. De dag ervoor heeft de NSC-fractie besloten dat ze “niet zal deelnemen aan een regulier meerderheidskabinet of een regulier minderheidskabinet met de PVV”, schrijft de partij van Pieter Omtzigt in reactie op het formatieverslag van Ronald Plasterk. De reden is dat de “rechtsstatelijke afstand” met de partij van Geert Wilders te groot is.

Plasterk geeft in zijn verslag aan dat er wel een gezamenlijke basislijn is gevonden die PVV, VVD, NSC en BBB allemaal onderschrijven. Die overeenstemming werd juist bereikt in dezelfde tijd dat de NSC-fractie haar conclusie trok over deelname aan het kabinet. Gelet op de houding van de PVV in het verleden én de inhoud van Wilders’ partijprogramma, gaat volwaardige deelname aan een kabinet de NSC-fractie te ver, valt uit het verslag op te maken.

NSC geeft nu dus aan dit al begin januari te hebben aangegeven. Wel zou de NSC-fractie mogelijke gedoogsteun willen geven, blijkt uit het verslag. Daarom is na 10 januari wel verder gesproken. Sindsdien is het vooral over financiën en andere inhoudelijke thema’s gegaan. Bijna een maand later bleek dat ook op financiën de afstand tussen de partijen te groot was, aldus NSC.

Daar kwam onvrede van die partij nog bij over “het verstrekken van informatie over financiële tegenvallers”, terwijl het onderlinge vertrouwen al broos was door getwitter tussen de partijleiders en het lekken van informatie die aan de formatietafel was besproken.