Omtzigt laat vervolggesprekken over aan PVV, VVD en BBB

NSC-partijleider Pieter Omtzigt vindt dat het initiatief voor een volgende formatieronde bij PVV, VVD en BBB ligt. Hij zal daar niet standaard bij aanschuiven. Omtzigt is wel nog steeds bereid “constructief mee te denken” en een kabinet met deze drie partijen “eventueel te gedogen”, maar zal alleen op verzoek meepraten over bepaalde onderwerpen. Dat laat de woordvoerder van Omtzigt aan het ANP weten, na het bericht van het AD dat Omtzigt niet weer met de drie partijen verder wil praten over samenwerking.

Volgens de woordvoerder van Omtzigt is het ook niet logisch als een partij, die eventueel slechts wil gedogen, de hele tijd bij gesprekken zit van partijen die een coalitie willen vormen. Als NSC wordt gevraagd mee te denken over bepaalde onderwerpen, zal de partij per uitnodiging bekijken of het zinvol is om aan te schuiven.

Oud-informateur Ronald Plasterk zei eerder maandagavond de voorkeur te hebben voor een nieuwe informatieronde met PVV, VVD, NSC en BBB. Deze vier partijen hebben de afgelopen maanden onder zijn leiding gesprekken gevoerd over de vorming van een nieuw kabinet.