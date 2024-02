Door het vertrek van NSC-leider Pieter Omtzigt van de formatietafel kan informateur Ronald Plasterk niet zeggen dat er perspectief is op een regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB in welke vorm dan ook. Dat schrijft hij in zijn verslag aan de Tweede Kamer. Maar zijn indruk blijft dat overeenstemming tussen de vier partijen “niet uitgesloten is en zeer wel kan worden bereikt”.