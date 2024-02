Plasterk geeft voorkeur aan nieuwe ronde met PVV, VVD, NSC en BBB

Als het alleen aan oud-informateur Ronald Plasterk zou liggen, gaan PVV, VVD, NSC en BBB verder praten in een nieuwe informatieronde. Maar door het weglopen van NSC kan hij niet zeggen of zo’n coalitie echt kans van slagen zou hebben, zegt Plasterk na het publiceren van zijn verslag. Toch is een nieuw kabinet volgens hem wel degelijk dichterbij gekomen door deze informatieronde.

Plasterk schrijft in zijn verslag dat hij echte conclusies over het vooruitzicht op een coalitie met PVV, VVD, NSC en BBB niet kan trekken omdat NSC van tafel is weggelopen. “Ik heb wel zelf de indruk dat er hele grote verschillen zijn tussen die partijen”, zegt hij in een toelichting. “Maar dat die met goede wil toch ook overbrugd zouden moeten kunnen worden.” Daar is “op zichzelf wel” perspectief voor.

Veelbelovend vindt Plasterk ook de basislijn die de vier partijen zijn overeengekomen als het gaat over de omgang met de rechtsstaat en de Grondwet. Dat deel van zijn verslag is een “belangrijke alinea” die verder gaat “dan alleen de conclusie dat iedereen zich aan de wet en de Grondwet zal houden”. Die overeenstemming is waardevol voor een nieuwe informatieronde, welke partijen daar ook precies bij aanschuiven.

In de passage over de rechtsstaat wordt ook over “het versterken van de instituties” geschreven, noemt Plasterk als voorbeeld. Hij herhaalde zijn opmerking in het verslag dat de basislijn ook voor andere partijen een houvast zou kunnen bieden. Veel partijen willen vanwege de omstreden standpunten van de PVV niet samenwerken met de partij van Geert Wilders.