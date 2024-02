Premier Mark Rutte opnieuw naar Israël en Palestijnse gebieden

Opnieuw reist demissionair premier Mark Rutte naar Israël en de Palestijnse gebieden. Het is derde keer dat hij daar naartoe gaat sinds de uitbraak van de oorlog tussen Hamas en Israël ruim vier maanden geleden.

Rutte spreekt met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister Benny Gantz. Later ontmoet hij ook nog de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh. Rutte zal aandringen op een onmiddellijke gevechtspauze en vrijlating van alle gijzelaars.

Het bezoek komt op het moment dat Israëlische strijdkrachten zich voorbereiden om Rafah in het zuiden van de Gazastrook aan te vallen. Meer dan een miljoen Palestijnen zijn naar die stad bij de grens met Egypte gevlucht.

Internationaal is er kritiek op dat voornemen om Rafah binnen te vallen. Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) zei hierover dit weekeinde: “Moeilijk te zien hoe grootscheeps militair optreden in een gebied met zoveel mensen niet zal leiden tot vele burgerslachtoffers en een grotere humanitaire catastrofe. Dat is niet te rechtvaardigen”.

Minister-president Rutte was in oktober en november in Israël en de Palestijnse gebieden. Ook was hij toen op uitnodiging van de emir Tamim Bin Hamad Al Thani in Qatar dat bemiddelt tussen Israël en Hamas.

In een persverklaring van de RVD wordt niet gerept over een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Rutte heeft Abbas begin november wel uitgenodigd om naar Den Haag te komen voor overleg over de situatie in de regio.

De oorlog in Gaza begon op 7 oktober na een aanval van de radicale beweging Hamas op Israël waarbij 1200 doden vielen. Daarna trok het Israëlische leger Gaza binnen. Sindsdien zijn bijna 30.000 Palestijnen omgekomen en is een groot deel van Gaza verwoest.