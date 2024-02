Protesterende boeren bij Haarlems provinciehuis weer vertrokken

De actievoerende boeren voor het provinciehuis in Haarlem zijn inmiddels weer vertrokken. Volgens een verslaggever van het ANP ter plaatse verliep de actie rustig.

Zo’n 150 boeren trokken met hun trekkers maandagochtend vanuit Beverwijk naar Haarlem. De gemeente Haarlem liet weten dat er genoeg ruimte bij het provinciehuis was voor de boeren om hun voertuigen te parkeren. De boeren hadden met de gemeente afspraken gemaakt over waar ze hun trekkers mochten neerzetten. De politie gaf aanwijzingen om de demonstratie in goede banen te leiden.

In het provinciehuis overhandigden de actievoerders een pamflet met eisen aan gedeputeerden van de BoerBurgerBeweging en GroenLinks. De boeren protesteerden onder meer tegen nieuwe Europese regels over het uitrijden van mest.