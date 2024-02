PVV, VVD, NSC en BBB tot nu toe weinig bereid tot concessies

Op diverse onderwerpen liggen de meningsverschillen van PVV, VVD, NSC en BBB “aanzienlijk” uiteen, constateert informateur Ronald Plasterk in zijn eindverslag over de nu afgesloten formatieronde. De vier fracties blijken tot nu toe weinig toeschietelijk te zijn naar elkaar. “Het is hoe dan ook niet mogelijk om per onderwerp tot een compromis te komen, omdat de bereidheid van partijen om concessies te doen pas ontstaat als anderen van hun kant ook concessies doen”, schrijft Plasterk in zijn eindverslag.

Nadat overeenstemming was bereikt over een gezamenlijke basislijn over de rechtstaat, hebben de vier partijen over andere onderwerpen gesproken zoals migratie, klimaat en financiën. Hoewel Plasterk geen specifieke onderwerpen noemt, zijn dit stuk voor stuk thema’s waarover de partijen van mening verschillen.

Ook toen NSC vorige week aankondigde weg te lopen van de formatietafel, probeerde Plasterk vergeefs om Omtzigt te blijven betrekken bij de overleggen. Onderlinge verschillen, in dit geval over de overheidsfinanciën, konden daardoor niet op tijd “door overleg worden overbrugd”, schrijft Plasterk in zijn verslag. Omtzigt meldde vorige week al dat zijn partij enorm geschrokken was van de mogelijke financiële tegenvallers die ministeries mede op zijn verzoek in kaart hadden gebracht.

“NSC wil onder geen enkel beding beloftes maken aan Nederlanders, waarvan zij van tevoren weet dat dit loze beloftes zijn die de komende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet met luchtkastelen”, schreef Omtzigt vorige week in een mail aan de NSC-leden.

En hoewel de vier partijen de migratie willen inperken, lopen ook daar de meningen over uiteen. BBB wil jaarlijks maximaal 15.000 migranten, NSC noemt een richtgetal van 50.000 migranten, waaronder ook arbeidsmigranten. Daar zijn VVD en BBB beducht voor. De PVV wil het liefst een complete asielstop, maar beseft dat dit niet haalbaar is.

Het sluiten van compromissen was geen onderdeel van deze informatieronde, maar is wel zaak voor de volgende rond. Plasterk blijft optimistisch. Hij heeft de indruk, gebaseerd om de gesprekken van de afgelopen weken, dat overeenstemming “niet uitgesloten is en zeer wel kan worden bereikt.”