Staat in cassatie tegen verbod export onderdelen F-35 naar Israël

De Staat gaat in cassatie tegen het verbod om Amerikaanse onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël te exporteren, laat demissionair minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel) maandag weten. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder op de dag dat de doorlevering binnen zeven dagen moet worden gestopt omdat er een duidelijk risico bestaat dat met de Israëlische F-35’s ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht in de Gazastrook worden gepleegd.

De uitvoer is niet onrechtmatig, vindt het kabinet. Het gerechtshof heeft volgens Van Leeuwen onvoldoende rekening gehouden met het feit dat het aan de Staat is om zijn buitenlandbeleid vorm te geven en gaat daarom in cassatie. Wel zal de minister de uitspraak van het hof uitvoeren. Intussen zal het kabinet bondgenoten en partners proberen te overtuigen “van de blijvende betrouwbaarheid van Nederland in het F-35-project”.