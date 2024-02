Week van de Liefde: seksuele vorming in onderwijs moet beter

Geef seksuele vorming structureel een plek in het voortgezet onderwijs en op het mbo. Rutgers en Soa Aids Nederland doen die oproep maandag, in de week die ze door Valentijnsdag ‘Week van de Liefde’ noemen. Beter onderwijs kan er volgens Manouk Vermeulen van Rutgers voor zorgen dat er een “nieuwe generatie opgroeit met respect voor zichzelf en voor elkaar”

In recent onderzoek van de twee organisaties gaven jongeren de informatie die ze op school krijgen over seksualiteit gemiddeld een 5,6. Dat is een daling ten opzichte van 2017, toen het vorige onderzoek plaatsvond. Vaak vinden jongeren dat er te weinig lessen in seksuele vorming zijn op school. Ook komen seksuele grenzen en zaken als plezier tijdens seks nauwelijks aan bod.

De Week van de Liefde kan voor scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en mbo een “startpunt” zijn om het thema structureel aan te bieden, stelt Vermeulen. Dit jaar duurt de liefdesweek twee weken in plaats van een: van 12 februari tot en met 23 februari. Dat komt door de voorjaarsvakantie.