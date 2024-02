Yeşilgöz hoopt op stappen vooruit na ‘vertraging’ in formatie

VVD-leider Dilan Yeşilgöz hoopt dat er in de formatie weer vooruitgang geboekt gaat worden. De afgelopen week kwam de formatie tot stilstand doordat NSC-leider Pieter Omtzigt aangaf niet meer mee te willen doen aan deze gespreksronde. Dat “voelt echt als vertraging, waarvan ik dus niet zo goed begrijp waarom we dit meemaken”, zei Yeşilgöz na een korte ontmoeting tussen de formerende partijleiders.

De vier onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB mochten het concept-verslag van informateur Ronald Plasterk maandagochtend inzien en op eventuele feitelijke fouten controleren. Daar lag de focus dan ook op, volgens de VVD-leider. Yeşilgöz wil niet ingaan op hoe de eerste confrontatie met Omtzigt was na diens vertrek van de formatietafel.

Plasterk heeft volgens Yeşilgöz een “goed verslag” geschreven. Later op de dag wordt dat openbaar. De Tweede Kamer gaat woensdag in debat over het verslag.