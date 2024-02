Zo’n 140.000 euro schade door spanningspiek in Oude Pekela

Mensen in Oude Pekela hebben eind januari ongeveer 140.000 euro schade geleden na een spanningspiek, meldt netbeheerder Enexis. Inmiddels hebben 110 gedupeerde huishoudens zich gemeld. De meest acute gevallen zijn volgens Enexis meteen opgelost.

Een kleine 250 huishoudens in het Groningse dorp Oude Pekela zaten tijdens de stroompiek eind vorige maand ’s nachts zonder stroom. Bij de piek ontstond voor korte tijd een spanning van zo’n 400 volt en dat is veel hoger dan de normale netspanning, die tussen de 220 en 240 volt ligt. Daardoor brandden huishoudelijke apparaten door, zoals verwarmingsinstallaties. Koperdiefstal in een transformatorhuis in Oude Pekela veroorzaakte de ongebruikelijk hoge spanning.

Enexis meldde aanvankelijk de schade door de stroomstoring niet te vergoeden, omdat die niet door de netbeheerder zelf was veroorzaakt maar door een koperdief. De netbeheerder verwees gedupeerden door naar hun inboedelverzekering. Maar toen duidelijk werd dat bijna negentig huishoudens niet of niet goed geholpen konden worden door hun verzekeraar, besloten Enexis en de gemeente Pekela te kijken hoe ze mensen met schade financieel kunnen helpen.