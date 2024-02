Consumentenbond blij dat salderingsregeling voorlopig blijft

De Consumentenbond is blij dat een wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Hierdoor blijft de gunstige regeling voor eigenaren van zonnepanelen voorlopig bestaan. Afbouwen op de manier die was voorgesteld, zou volgens de Consumentenbond “een rem op de energietransitie hebben betekend”.

“Gelukkig heeft een meerderheid ingezien dat er, voordat de regeling wordt afgeschaft, een solide alternatief moet liggen, dat voldoende zekerheid en vertrouwen geeft aan huurders en woningeigenaren met een kleine portemonnee om zonnepanelen aan te schaffen”, reageert een woordvoerster. “Juist nu voor hen zonnepanelen binnen bereik kwamen, dreigde hen de pas afgesneden te worden.”

Het wetsvoorstel van demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) stelde voor om de salderingsregeling voor huishoudens, waarmee teruggeleverde stroom wordt weggestreept tegen stroom die op andere momenten wordt gebruikt, tussen 2025 en 2031 stapsgewijs af te bouwen.

De Consumentenbond benadrukt niet tegen de afbouw van de salderingsregeling “an sich” te zijn, maar vindt dat er voor consumenten meer zekerheid moet zijn over bijvoorbeeld de terugverdientijd van zonnepanelen.

Ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) is blij dat de salderingsregeling voorlopig blijft. De belangenclub voor huizenbezitters wil dat gegarandeerd blijft dat zonnepanelen in zeven jaar terugverdiend kunnen worden en vindt dat er een beter plan gemaakt moet worden. De VEH benadrukt ook niet tegen de afbouw van de salderingsregeling “an sich” te zijn, om dezelfde redenen als de Consumentenbond.