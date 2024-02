Coördinator racisme wil actie vanuit ambtelijke top

Het is tijd voor de ambtelijke top van alle ministeries om stappen te zetten tegen ongewenst gedrag, discriminatie en racisme. Dat zegt Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), over het onderzoek van vakbond FNV over wangedrag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “We moeten dit serieus nemen. De ambtelijke leiding moet als de wiedeweerga verantwoordelijkheid nemen en met een indringend stappenplan komen.”

De FNV concludeerde dat ook de top van VWS zich schuldig maakte aan pesten, intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Daders worden niet aangepakt en in twee op de drie gevallen komt ongewenst gedrag van een leidinggevende. De bond constateerde vorig jaar in een minder uitgebreid onderzoek al dat er sprake was van ongewenst gedrag op het ministerie.

Er moet een goed onderzoek komen vanuit VWS, wil Baldewsingh, want dan kan er een “goed actieprogramma” komen. “Het komt veel te vaak voor dat er een rapport komt en het onbesproken blijft. Het probleem moet bij de wortel beetgepakt, anders blijft het sudderen en dat zal grote gevolgen hebben voor het werkklimaat van ambtenaren en hun privésfeer.”

Baldewsingh constateert dat het FNV-onderzoek het “zoveelste signaal is dat past in een trend”. Hij verwijst naar eerdere voorbeelden van ongewenst gedrag bij onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Baldewsingh zegt ook al in het verleden te hebben gepleit voor een onderzoek naar wangedrag op alle twaalf ministeries. “Dat hebben ze niet aangedurfd, dan zie je dat dit soort dingen bekend worden.”

Volgens de NCDR heeft de overheid met de ongeveer 140.000 ambtenaren die er werken een voorbeeldfunctie. “Als je het zelf niet goed doet, hoe kun je dan andere partijen aanspreken op goed gedrag?” Als mogelijke oplossingen noemt Baldewsingh onder meer een “goed strategisch personeelsbeleid” gericht op diversiteit en inclusie, waarin de aanpak van racisme en discriminatie verbonden wordt met een veilige werkomgeving.

Vorige week had een rijksbrede enquête over racisme en discriminatie onder 4500 ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken volgens de coördinator ook al “dramatische uitkomsten”. Een op de tien ambtenaren had hier het afgelopen jaar mee te maken. “Discriminatie en racisme horen niet thuis in een ambtelijke organisatie”, zegt de NCDR.