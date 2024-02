Bij een uitslaande brand in een duplexwoning aan de Hagedoorn in de Gelderse plaats ‘s-Heerenberg is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon overleden, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brand is inmiddels onder controle, het sein brand meester is gegeven.

Het is nog niet duidelijk of het dodelijke slachtoffer een bewoner van de woning is, stelt de Veiligheidsregio. Ook is nog niet bekend wat de brand veroorzaakte.