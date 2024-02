FNV eist in manifest actie voor veilige werkomgeving ambtenaren

De FNV roept de landelijke politiek op actie te ondernemen, zodat de Rijksoverheid een sociaal veilige omgeving is om te werken. De vakbond bood dinsdagmiddag Tweede Kamerleden een manifest aan, na recent onderzoek onder medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uit dat onderzoek komt naar voren dat honderden ambtenaren van VWS te maken hebben gehad met pesten, intimidatie, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De angstcultuur zou in stand worden gehouden door de ambtelijke top. “Rijksambtenaren moeten onbevreesd hun werk kunnen doen”, stelt de FNV.

De vakbond wil daarom onder meer dat van bovenaf kan worden ingegrepen als meldingen van misstanden binnen een ministerie niet voldoende worden opgepakt. Ook willen ze dat leidinggevenden die zich schuldig maken aan een onveilige werksfeer “direct vervangen worden door leidinggevenden met de juiste training en capaciteiten”.

Het manifest werd in ontvangst genomen door leden van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. De selectie en benoeming van topmanagers binnen de Rijksoverheid is een taak van de Algemene Bestuursdienst (ABD), die valt onder Binnenlandse Zaken. Volgens de FNV is de dienst daarmee verantwoordelijk voor het scheppen van een sociaal veilige werkomgeving en de benoeming van goede topmanagers die bewezen geschikt zijn om zo’n werkomgeving te creëren.

In december maakte de FNV al melding van grensoverschrijdend gedrag binnen het ministerie van VWS. Het dinsdag gepubliceerde onderzoek is uitgevoerd onder een grotere groep ambtenaren.