Goed bestuur en bestaanszekerheid bepalen keuze NSC om te gedogen

NSC is alleen bereid om een eventueel minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB te gedogen als deze partijen stappen zetten op het gebied van goed bestuur en bestaanszekerheid. Partijleider Pieter Omtzigt vindt dat deze partijen moeten gaan praten over een minderheidskabinet. Maar hij zegt dat het geen vanzelfsprekendheid is dat hij de uitkomst van die gesprekken hoe dan ook zal steunen.

“Ze hoeven niet aan alles tegemoet te komen”, nuanceerde Omtzigt later. “Ik bedoel, wij hebben 20 zetels, geen 76.”

De oud-informateur Ronald Plasterk had van de Tweede Kamer niet de opdracht meegekregen om tijdens de eerste ronde van de informatiefase met PVV, VVD, NSC en BBB te onderhandelen over de vorm van een eventueel kabinet. Hierover belandden uiteindelijk toch opmerkingen in zijn verslag.

Na onderhandelingen over de rechtsstaat en grondrechten liet NSC namelijk weten niet in een meerderheidskabinet met PVV te willen stappen. De partij van Omtzigt kon zich vinden in de gezamenlijke basislijn over de rechtsstaat die de onderhandelaars hebben afgesproken. Door het verkiezingsprogramma van de PVV en uitspraken in het verleden zag NSC een directe samenwerking met de radicaal-rechtse partij desalniettemin niet zitten.

Achteraf bezien was het misschien beter geweest als Plasterk toch de opdracht had gekregen om over de vorm van een toekomstig kabinet te praten, vindt Omtzigt. Maar hij vindt het te ver gaan om dat een fout te noemen.