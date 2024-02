Kamer steunt plan bouw extra plekken zwaarste criminelen

Een Kamermeerderheid wil dat er snel acht extra cellen komen voor de zwaarste criminelen in Vught. Daarvoor kan een leegstaand complex in Vught worden verbouwd. De Kamer heeft ingestemd met een motie van VVD en PVV om op de justitiebegroting het benodigde geld vrij te maken. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) had de motie ontraden.

Voor de verbouwing in Vught is 30 miljoen euro nodig. Hiervoor willen VVD en PVV jaarlijks 2 miljoen euro vrijmaken tot 2039. Ook NSC, BBB, D66 en JA21 stemden in met de motie.

Extra capaciteit is volgens VVD en PVV hard nodig omdat de ingebruikname van het Justitieel Complex Vlissingen is vertraagd. Samen met de “verwachte hoge instroom van veroordeelde criminele kopstukken levert dit een acuut probleem op”, zei VVD-Kamerlid Ulysse Ellian vorige week in het debat over de justitiebegroting. De partijen vinden het daarnaast onwenselijk als “criminele kopstukken” bij elkaar worden geplaatst, omdat dit volgens hen onaanvaardbare veiligheidsrisico’s voor gedetineerden, personeel en de samenleving met zich meebrengt.

Weerwind vindt de spreiding van topcriminelen ook belangrijk, maar meent dat zijn plan om in Sittard zeventien plekken voor deze gedetineerden met een hoog risico te realiseren voorlopig voldoende is.