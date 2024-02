Klachten over wangedrag VWS: ‘zeurende zwarten’ en hand op de bil

“Zwarten moeten niet zo zeuren”, dat zou een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te horen hebben gekregen van een collega. De ambtenaar klaagde erover bij vakbond FNV. Het is een van de vele voorbeelden die de bond kreeg over wangedrag op de werkvloer van het ministerie. De FNV heeft de meldingen niet gecontroleerd.

In het dinsdag gepubliceerde rapport wordt meer over discriminatie geklaagd. Mensen zouden “racistische opmerkingen tussendoor maken” en mensen van niet-Nederlandse afkomst zouden worden geïntimideerd. Een van de ambtenaren meldde dat anderen “grappen maken over mijn beperking”.

Medewerkers van het ministerie klagen ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Een collega legde zijn hand op mijn bil. Dit heeft geen gevolgen gehad”, zegt iemand bijvoorbeeld. Anderen melden dat seksueel getinte opmerkingen tegen hen zijn gemaakt.

Intimidatie is een ander veelgenoemd probleem. Mensen zeggen dat ze worden toegeschreeuwd, uitgelachen en gekleineerd. Ze klagen over onrealistische deadlines, of zeggen dat ze pas op het laatste moment horen over een vergadering, zodat ze zich niet kunnen voorbereiden. Er zou sprake zijn van vriendjespolitiek, en mensen zouden worden buitengesloten, genegeerd en ondermijnd.