Netbeheerders vinden niet afbouwen salderingsregeling gemiste kans

Brancheorganisaties Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zijn teleurgesteld dat een wetsvoorstel voor de stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling niet door de Eerste Kamer is gekomen. Hierdoor blijft de gunstige regeling voorlopig bestaan. Netbeheer Nederland spreekt van een “gemiste kans”.

“Door de regeling te houden zoals die nu is, accepteert de Eerste Kamer dat de elektriciteitsnetten onnodig te zwaar worden belast als de zon schijnt. Het was veel slimmer geweest om de regeling om te vormen naar een maatregel die eigen gebruik van eigen zonnestroom beloont”, stelt Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie bij Netbeheer Nederland.

Energie-Nederland is overtuigd dat saldering op de lange termijn onhoudbaar is. “Ook zonder salderen blijft het investeren in zonnepanelen zeer aantrekkelijk”, denkt de branchevereniging voor energiebedrijven.

Doordat de salderingsregeling voor zonnepanelen voorlopig blijft, kunnen eigenaren van zonnepanelen het overschot dat ze op zonnige dagen terugleveren, wegstrepen tegen hun verbruik op dagen met mindere opbrengst. De regeling is opgezet in een tijd dat zonnepanelen veel duurder waren en hielp toen de terugverdientijd fors te verkorten.