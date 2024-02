Onderzoek: kwart mensen vindt code oranje en rood overdreven

Gemiddeld vindt een kwart van de mensen de weerwaarschuwingen die het KNMI vorig jaar heeft afgegeven overdreven. Dat komt naar voren uit onderzoek van I&O Research dat het in opdracht van het weerinstituut heeft uitgevoerd. Het gaat in dit geval om codes oranje en rood. Code geel is in het onderzoek niet meegenomen.

I&O research voerde vorig jaar vijf peilingen uit nadat een weerwaarschuwing was afgegeven. Het betrof vier keer code oranje: voor zware onweersbuien op 20 en 22 juni, voor storm Ciarán op 2 november en voor gladheid door ijzel op 2 december. Op 5 juli gold in een deel van het land code rood voor storm Poly.

Voor code rood was het meeste begrip. Daarvan zei 88 procent de weerwaarschuwing passend te vinden en 8 procent vond het overdreven. Na de zware onweersbuien van 20 juni gaf 39 procent aan dat code oranje overdreven was, 51 procent vond de waarschuwing wel gepast. “Een mogelijke verklaring is dat de overlast van deze onweersbuien erg lokaal was en niet iedereen in het waarschuwingsgebied er last van had. Verschillende mensen noemen dit als reden waarom ze de weerwaarschuwing overdreven vonden”, aldus I&O research.

Vooral 65-plussers vinden vaker een waarschuwing passend dan mensen die jonger zijn. Gemiddeld vier op de tien zegt hun gedrag te veranderen om de weerwaarschuwing. Dat was bij code rood zes op de tien.

I&O Research en het KNMI vinden op basis van het onderzoek dat over het algemeen de weerwaarschuwingen goed gewaardeerd worden.