Premier Rutte ontvangt Iraakse minister-president Al Sudani

Demissionair premier Mark Rutte heeft donderdag een ontmoeting met de Iraakse minister-president Al Sudani. De twee leiders spreken op het Binnenhof onder meer over verdieping van de samenwerking tussen beide landen. Ook de regionale ontwikkelingen, de veiligheidssituatie in Irak en de NAVO-missie waaraan Nederland in Irak bijdraagt, zijn onderwerp van gesprek.

In en rond Bagdad zorgen bijna 150 Nederlandse militairen van de Luchtmobiele Brigade voor de beveiliging van de NAVO-missie in Irak. Migratie en economische samenwerking staan ook op de agenda van de ontmoeting.

Na het gesprek tussen Rutte en Al Sudani is er een lunch waaraan ook demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en de Iraakse ministers van Buitenlandse Zaken en Landbouw deelnemen.