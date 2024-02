Regeringscommissaris aan VWS: zorg dat melders zich gehoord voelen

“Zorg dat melders zich gehoord en gesteund voelen, bij VWS en bij alle andere organisaties die een rapport hebben liggen of hieraan werken.” Dat zegt Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, in een reactie op een rapport van vakbond FNV over grensoverschrijdend gedrag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarna kan volgens haar worden ingezet op het voorkomen van dit soort misstanden.

Het is niet het eerste onderzoek waarin grensoverschrijdend gedrag naar voren komt. Onlangs presenteerde de Commissie-Van Rijn een rapport hierover bij de publieke omroepen. “Het is belangrijk en goed dat deze rapporten nu in allerlei sectoren op tafel komen en dat er in die rapporten specifieke aandacht is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, gezien de vaak heftige en langdurige impact van dit gedrag op degene die het overkomt”, aldus Hamer. Volgens haar is het “essentieel” dat de organisaties over wie de rapporten gaan “ruimte creëren voor de ervaringen en de verhalen achter de cijfers”. “Een enquête invullen is iets anders dan je ervaring daadwerkelijk delen of melden, daar is al een zekere mate van sociale veiligheid voor nodig.”

Een toename van het aantal meldingen is volgens Hamer vaak een eerste teken dat er verandering gaande is. De Regeringscommissaris komt in april met een nieuwe zogenoemde handreiking, waarin handvatten staan voor de aanpak van cultuurverandering. “Uiteraard met specifieke aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.”