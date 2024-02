RIVM ‘geschrokken’ van resultaten rondgang FNV over wangedrag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is “geschrokken van de resultaten” van een FNV-onderzoek naar de werksfeer binnen de organisatie. De vakbond vroeg medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid naar hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Het RIVM is een van de drie afdelingen waar veel mensen hun werkomgeving onveilig vinden.

Volgens een RIVM-woordvoerder “is sociale veiligheid belangrijk bij ons. We betreuren het dat niet iedereen dat ervaart. Daar moeten we alert op blijven. We zijn een grote organisatie met ongeveer 2800 medewerkers. Als dit soort signalen er zijn, moeten we die serieus nemen.”

Na een eerste rondgang van de FNV, eind vorig jaar, had het ministerie een onderzoek naar sociale veiligheid op de werkvloer aangekondigd. “Het mag vanzelfsprekend zijn dat we daaraan meedoen. Dan moet blijken hoe het zit en waar dit speelt. Voor verdere maatregelen is het nu nog te vroeg”, aldus de gezondheidsdienst.