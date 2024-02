Trump werpt zijn schaduw al vooruit in Kamer

Een mogelijke winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar werpt zijn schaduw al vooruit in de Tweede Kamer. Het buitenland- en veiligheidsbeleid moet zich daar nu al op voorbereiden, was te horen tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken.

Trump moet nog gekozen worden tot kandidaat van de Republikeinse partij bij de presidentsverkiezingen van november, maar staat ver voor in de peilingen. Trump zette de verhouding met de NAVO-bondgenoten dit weekeinde al op scherp. Hij zei als hij president wordt een NAVO-lid dat wordt aangevallen en geen 2 procent spendeert aan het leger, niet te zullen helpen.

Het Atlantische bondgenootschap dreigt in een “existentiële crisis” te komen als Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt, verklaarde Kati Piri van GroenLinks-PvdA. Ze omschreef de oud-president als een “geopolitieke pyromaan” die “meer op heeft met brute dictators dan traditionele Europese partners”.

Europa zal zijn veiligheid volgens haar op orde moeten brengen. Daarbij moet ook worden nagedacht over het versterken van de nucleaire dimensie, zei Piri. Trump onderhield als president goede banden met president Vladimir Poetin van Rusland. Trump voelt weinig voor doorgaan met het steunen van Oekraïne.

VVD’er Ruben Brekelmans vindt de opmerkingen van Trump “extreem zorgelijk”. Een “diepgaande dialoog” met de VS is nodig, want Europa kan volgens hem nog niet zonder de nucleaire paraplu van de Amerikanen. Europa moet strategische capaciteiten van de VS overnemen zoals satellietcapaciteit en langeafstandsraketten.

Europa zal daarvoor volgens de VVD’er meer moeten gaan betalen voor zijn verdediging. Zo wordt de wind uit de zeilen genomen van critici als Trump, zei hij. Een meerderheid van de Kamer wil dat er meer geld gaat naar de krijgsmacht. Een aantal partijen wil de 2 procent-norm vastleggen in een wet.

Volgens Jan Paternotte (D66) is Europa totaal niet voorbereid op de terugkeer van Trump. De EU moet snel op buitenland- en veiligheidsterrein het vetorecht afschaffen om tegenwerking door de Hongaarse premier Viktor Orbán te voorkomen, zegt Paternotte. Er moet geld naar wapenindustrie om Oekraïne te kunnen steunen.

Trump dreigde in zijn eerste termijn als president al uit de NAVO te stappen. Alles moet gedaan worden om de VS binnen de NAVO te houden, zei Raymond de Roon (PVV). Hij vindt dat het kabinet nu al moet beginnen contact te leggen met Trump en de Republikeinse partij. De PVV’er herhaalde geen militaire steun te willen geven aan Oekraïne.