Van der Plas toch niet naar vertrouwenspersoon om gedrag D66’er

Caroline van der Plas stapt bij nader inzien toch niet naar een vertrouwenspersoon omdat ze klachten heeft over D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Vorige week donderdag verliet de voorvrouw van BBB boos een debat omdat ze vond dat De Groot te ver was gegaan. Hij zou een nare opmerking hebben gemaakt en een harde por in haar bovenarm hebben gegeven. Van der Plas heeft met D66-leider Rob Jetten afgesproken om dit binnenkort uit te spreken met De Groot en daarom vindt de politica het niet meer nodig om naar een vertrouwenspersoon te gaan.

“Ik ben niet iemand die heel rancuneus is. Ik ben ook niet uit op het hoofd van Tjeerd, helemaal niet”, zegt Van der Plas. Ze wil dat de “onderhuidse opmerkingen, steken onder water buiten de microfoon om” ophouden. “Nu het stof neergedaald is” lijkt het haar beter om dat op te lossen door met elkaar te gaan praten.

De Kamerleden hebben wat goed te maken. Na het genoemde incident vlogen de verwijten over en weer op het sociale medium X.