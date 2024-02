Vicevoorzitter FNV: grensoverschrijdend gedrag bij meer overheden

Grensoverschrijdend gedrag speelt niet alleen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar bij meer overheden. Dat zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. “We richten ons nu op VWS, maar we krijgen ook meldingen over andere ministeries, provincies en gemeenten.” De vakbond wil dat de politiek ingrijpt. “Het onderwerp wordt steeds groter. Ik hoop dat ook andere ministeries hier zelf pro-actief mee aan de slag gaan.”

Hoewel vakbond FNV in december al een beeld kreeg van grensoverschrijdend gedrag bij het ministerie van VWS, toont nader onderzoek aan dat nog veel meer medewerkers hier last van hebben. Een rapport hierover is dinsdag overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. “Ons eerste onderzoek is niet serieus genomen, er werd zelfs denigrerend over gesproken”, zegt Jong. “Maar we zijn dat stadium nu wel voorbij. We moeten zorgen dat de problemen serieus worden genomen.”

De problemen kwamen aan het licht toen een FNV-bestuurder, die in oktober aan de slag ging op het ministerie van VWS, opvallend veel klachten hoorde. Op een enquête die ze stuurde om de problemen te inventariseren, kwamen volgens Jong binnen een week zo’n honderd reacties. “Dat waren zeer ernstige verhalen, waardoor we besloten er in december al mee naar buiten te gaan. We wilden dat niet voor ons houden”, vertelt ze. “Naar aanleiding van de publicatie kregen we nog meer meldingen. We drongen vervolgens bij de secretaris-generaal aan op maatregelen, maar dat gebeurde niet. Daarop hebben we de Arbeidsinspectie ingeschakeld en is het onderzoek weer geopend. Binnen drie weken hadden we zo’n zeshonderd reacties binnen.”

Volgens de FNV-vicevoorzitter heeft het ministerie na de uitkomst in december een “diepgravend onderzoek” aangekondigd. “De onderste steen moest boven, maar we hebben nog geen signalen gekregen dat dit onderzoek is gestart. Dus hebben we het zelf maar gedaan.” Jong staat wel in contact met het ministerie, maar heeft de nieuwe demissionaire minister van Volksgezondheid, Pia Dijkstra, nog niet gesproken over het rapport. Ze vindt dat “teleurstellend”.

De vicevoorzitter hoopt dat het nieuwe rapport leidt tot actie en er iets wordt gedaan voor de slachtoffers. “Je zou medewerkers van ministeries op handen moeten dragen, juist in deze politiek instabiele tijden. Zij houden het land draaiende.”