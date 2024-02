Vijlbrief houdt zich op de vlakte over arbitragezaak tegen Staat

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft de Tweede Kamer dinsdag laten weten dat oliemaatschappijen ExxonMobil en Shell een arbitragezaak tegen de Staat zijn gestart. De bedrijven hebben dit op 4 december in een brief aan Vijlbrief laten weten, schrijft de staatssecretaris. De bedrijven willen worden gecompenseerd voor het gas dat ze niet meer in Groningen mogen winnen.

Op 11 december heeft Vijlbrief van het onafhankelijke Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) het formele verzoek tot het starten van een arbitrage ontvangen.

De partijen hebben in 2020 een poging gedaan om tot gezamenlijke arbitrage te komen, maar “dat is niet gelukt”, brengt Vijlbrief de Kamer in herinnering. Daarna hebben “langdurige en intensieve gesprekken op verschillende niveaus plaatsgevonden met Shell en ExxonMobil over nieuwe vervangende afspraken”. Ook die zijn op niets uitgelopen.

De oliemaatschappijen zijn nu een eenzijdige arbitrage gestart. Zij vinden dat de Staat eerdere akkoorden tussen de Staat en Shell en ExxonMobil “in verschillende opzichten heeft geschonden”.

Beide bedrijven blijven ondanks de gestarte arbitrage zich inzetten voor “een alomvattend finaal akkoord”, schrijven zij aan Vijlbrief.

De staatssecretaris reageert daar in zijn Kamerbrief zuinigjes op. “Het kabinet beziet hoe deze stap van Shell en ExxonMobil zich verhoudt tot de eerder genoemde gesprekken over nieuwe vervangende afspraken voor de bestaande overeenkomsten met Shell en ExxonMobil.”

Vijlbrief zegt toe de Kamer op de hoogte te houden van het verloop van de arbitrageprocedure.

Als de Staat de arbitrage verliest, kan dat miljarden kosten.