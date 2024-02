Afbouw salderingsregeling zonnepanelen geannuleerd door Eerste Kamer

Voorlopig wordt niet begonnen met het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dit komt doordat de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel van demissionair minister Rob Jetten heeft gestemd. Dit komt met name door de BBB en GroenLinks-PvdA. De twee grootste fracties in de senaat stemden beide tegen de wet. De verwachting was al dat dit zou gebeuren, ook omdat andere partijen ook al hadden aangegeven dat ze niet akkoord gingen met de wetswijziging. Dat de salderingsregeling blijft bestaan, kan prettig zijn voor de bezitters van zonnepanelen. Hiermee kunnen ze namelijk de geleverde stroom wegstrepen tegen de afgenomen stroom. De kosten van zonnepanelen verdien je met deze regeling dus sneller terug.

Rob Jetten had het wetsvoorstel ingediend omdat het kabinet van de subsidie wil. De overheid vindt namelijk dat de zonnepanelen tegenwoordig zo goedkoop zijn dat ze ook zonder subsidies een goede investering zijn. Bovendien zou het geld besparen, aangezien de salderingsregeling jaarlijks honderden miljoen euro’s aan belastinginkomsten kost.

De demissionair minister had al verwacht dat de Eerste Kamer tegen het voorstel zou zijn, al stemde de Tweede Kamer er eerder wel mee in. Tijdens een recent debat noemde Jetten het in stand houden van de regeling onverantwoord. Ook deed hij de toezegging om ervoor te zorgen dat woningcorporaties sneller zonnepanelen op huurwoningen zou plaatsen. Toch werkte zijn poging om de mening van de senaat te wijzigen niet.

Al met al stemden meerdere partijen in de Eerste Kamer tegen de wetswijziging van demissionair minister Rob Jetten. Dit geldt dus ook voor de twee grootste fracties in de senaat. BBB en GroenLinks-PvdA zijn beide van mening dat de regeling moet blijven om Nederlanders te stimuleren om zonnepanelen te kopen. Dit geldt ook voor PVV, SP, Partij voor de Dieren en JA21. Uiteindelijk stemden 43 van de 75 senatoren in de Eerste Kamer tegen.

BBB noemde het voorstel een “belastingmaatregel” van de overheid waarmee bijna 3 miljard euro opgehaald kan worden in de komende jaren. Toch vindt de partij dat de congestie op het net eerst opgelost moet worden. Pas dan kan de afbouw van de salderingsregeling starten. GorenLinks-PvdA gaf aan dat zonnepanelen pas net gekocht kunnen worden door Nederlanders met een laag inkomen. De subsidie moet je dan niet afschaffen, volgens de fractie.

Het kabinet zal niet blij zijn met de keuze van de senaat, wat ook geldt voor branchevereniging Holland Sonar. Algemeen directeur Wijnand van Hooff: ‘Een onbegrijpelijke keuze. De gevolgen van dit besluit zijn groot. De salderingsregeling zorgt ervoor dat consumenten niet gestimuleerd worden om de energie die ze zelf opwekken te gebruiken. Dit zal resulteren in uitvallende omvormers door overbelasting van het laagspanningsnet, en op termijn daardoor ook minder huishoudens die in zonnepanelen investeren.’

Het nieuwe kabinet moet door het wegstemmen van de salderingsregeling nu bovendien op zoek naar een manier om het gat in de begroting op te lossen. De overheid had namelijk de begroting berekend als deze subsidie afgebouwd zou worden. Waar het kabinet de nodige 2,8 miljard euro vandaag gaat halen, is nog onbekend. Demissionair minister Rob Jetten liet onlangs in een Kamerbrief weten dat er geen alternatief plan was.