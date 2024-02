Arnhem hoopt op goede oplossing voor Vitesse

Arnhem hoopt dat voetbalclub Vitesse een goede oplossing vindt voor de problemen die woensdag zijn gerezen. En ook dat de Arnhemse club “een plan B” heeft, zegt wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal), onder meer verantwoordelijk voor sportzaken in Arnhem. Arnhem en Vitesse zijn volgens hem nauw met elkaar verbonden.

De licentiecommissie van de KNVB haalde woensdagochtend een streep door de Amerikaanse overname van de Arnhemse voetbalclub. Kort daarna maakte de KNVB bekend dat Vitesse een boete van 100.000 euro moet betalen omdat de licentiecommissie niet goed geïnformeerd zou zijn.

Vitesse heeft woensdagmiddag volgens De Gelderlander een spoedoverleg belegd voor het voltallige personeel. Wethouder Roelofs is niet bij dat overleg of op een andere manier erbij betrokken, zegt zijn woordvoerder. “Vooralsnog is dit een zaak die Vitesse aangaat, waar de gemeente nu geen rol in speelt.”