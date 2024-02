Bikker noemt VVD ‘meeloper’ PVV, Yesilgoz ‘pikt dit niet’

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker botst in het debat over de formatie met VVD-leider Dilan Yeşilgöz over de rechtstaat. “De rechtstaat borgen is een actieve houding”, zegt Yeşilgöz. “Lever dan ook boter bij de vis”, sneert Bikker daarop, en ze noemt onder meer het uitvoeren van de spreidingswet voor de verdeling van asielzoekers, die door beide Kamers is aangenomen. Intern is de VVD daarover verdeeld en de oppositie vreest dat een nieuwe coalitie de wet mogelijk toch niet (volledig) wil gaan uitvoeren.

De actie waar de rechtstaat om vraagt “zou ik dan heel graag ook hier terugzien”, aldus Bikker. “Geen VVD waar Wilders een soort meeloper aan heeft, maar een VVD die tot aan de tanden bewapend is om te staan voor de democratische rechtstaat. Hoe gaat Yeşilgöz dat doen? Want eerlijk gezegd heb ik dat de afgelopen weken zeer gemist.”

“Ik ga wel kalm antwoorden, dit is niet wat ik pik”, antwoordt Yeşilgöz. Volgens haar staat de rechtstaat “fier overeind” en moet die niet alleen worden onderkend in coalitie-onderhandelingen, maar ook worden “geborgd” in het beleid waar partijen vervolgens een akkoord over bereiken.