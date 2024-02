Bontenbal vindt extraparlementair kabinet juist niet logisch

Een extraparlementair kabinet dat verder afstand neemt van de politiek en de coalitiefracties in de Tweede Kamer, is nu niet een logische vorm, vindt CDA-leider Henri Bontenbal. Een nieuwe politieke cultuur vraagt om een “samenhangende langetermijnvisie” in de politiek, meent hij. En daar past een extraparlementair kabinet wat de christendemocraat betreft niet goed bij.

Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz sluit een extraparlementair kabinet juist goed aan bij de vraag om een nieuwe politieke cultuur. Maar Bontenbal is het daar dus niet mee eens.

Hij geeft nog steeds de voorkeur aan een meerderheidskabinet. Vooral vindt hij dat er duidelijkheid moet komen: is de formatie nu dood of levend, vraagt de christendemocraat zich af.