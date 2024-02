FDF acht nieuwe boerenacties ‘niet onwaarschijnlijk’

Farmers Defence Force (FDF) acht nieuwe acties van boeren “niet onwaarschijnlijk” na het aflopen van verschillende gesprekken van de sector met landbouwminister Piet Adema, zegt een woordvoerster woensdag. De boerenclub zal deze acties vooralsnog niet zelf organiseren, dat initiatief ligt bij boeren in de regio.

Zo ziet de woordvoerster een actievoorstel langskomen voor zondag 18 februari in het Groningse Zuidbroek, maar het is nog onduidelijk of deze actie daadwerkelijk doorgaat en hoe dat vorm moet krijgen. Woensdagochtend hebben zo’n honderd boeren nog actiegevoerd bij het provinciehuis in Assen. Hoe verder te gaan, bepaalt FDF in overleg met andere boerengroepen, maar het is nog onduidelijk wanneer dat gesprek plaatsvindt.

FDF stelt dat er weinig vertrouwen is in de gesprekken met de politiek. “We weten inmiddels hoe dat werkt. Na het ene gesprek volgt weer het volgende gesprek, maar er verandert niets”, aldus de woordvoerster. “Er is onvoldoende zicht op verbetering van de situatie van de Nederlandse boer.” En dus voorziet zij opnieuw wilde acties in het land. Eerder lieten boerenactiegroepen weten tot 15 februari geen actie te voeren in afwachting van het overleg met Adema.

Het uiteindelijke doel van de boeren is dat aangescherpte Europese regels van tafel gaan, zoals die over het uitrijden van mest op het land en de sanering van de veehouderij. Die maatregelen zijn er om een duurzamere en diervriendelijkere landbouw en veehouderij te krijgen.