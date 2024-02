Mogelijk explosief gevonden bij residentie Israël in Den Haag

Bij de residentie van de Israëlische ambassadeur aan de Alexander Gogelweg in Den Haag is dinsdagavond een mogelijk explosief gevonden. Het Team Explosieven Verkenning doet ter plaatse onderzoek, meldt de politie. De omgeving is afgezet en er is veel beveiliging aanwezig rond het pand.

De melding van een verdacht voorwerp kwam rond 20.30 uur binnen bij de politie. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is volgens een woordvoerster van de politie onderweg naar de residentie.

Rond de Israëlische ambassade even verderop aan de Johan de Wittlaan geldt sinds maandag een noodbevel, wat betekent dat de politie mensen in de omgeving ervan kan controleren en wegsturen of ze de toegang tot het pand kan weigeren. Bovendien wordt het gebouw al sinds vorige week woensdag extra beveiligd. Dat gebeurde om een dreiging “die uiterst serieus genomen moet worden”, meldde burgemeester Jan van Zanen toen.

Op de vraag of de ambassadeur aanwezig was in de residentie dinsdagavond kan een woordvoerder desgevraagd geen commentaar geven.